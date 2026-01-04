#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
Мир

Армия Венесуэлы не верит в похищение Мадуро: погибли невинные граждане

военные США убили охранников Николаса Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 22:17 Фото: truthsocial/realDonaldTrump
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что при захвате президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес американские военные убили значительную часть их охраны, а также случайных людей, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию обращения вел телеканал VTV.

"Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности – военнослужащие и невинные граждане", – заявил глава минобороны Венесуэлы.

По его словам, национальные вооруженные силы решительно отвергают похищение Мадуро, конституционного президента республики и главнокомандующего, а также его супруги, первой леди и доктора Силии Флорес де Мадуро.

3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны. Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
