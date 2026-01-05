Василиса Володина о громком захвате Мадуро США: 2026 год – время дерзких решений
Фото: Instagram/nicolasmaduro
США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Известно, что захваченный США президент Венесуэлы и его жена впервые предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник, 5 января, в 22:00 по времени Астаны.
А пока по этому поводу решила высказаться российский астролог и ведущая Василиса Володина.
По ее словам, беспрецедентная ситуация с захватом президента Венесуэлы еще раз доказывает: 2026 год – время дерзких решений, время быстроты и силового решения вопросов.
В продолжении специалист уточняет, что именно об этом она уже говорила в прогнозе на 2026 год, который начал реализовываться в первые же дни января:
"...черты будущей системы понятны: в ней меньше про гарантированные права и больше про право сильного. Цикл соединения Сатурна и Нептуна стартует в воинственном Овне, и это не про мягкость. Во всем мире важным становится не то, что написано на бумаге, а то, можешь ли ты себя защитить. Будет расти военная активность, государства будут наращивать мощь и арсеналы".
