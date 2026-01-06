Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра заявил, что похищение его отца угрожает безопасности стран, которые не подчиняются иностранным державам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, свое заявление он сделал буквально сквозь слезы.

"Ты сделал нас всех в семье сильными людьми. Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", – сказал Мадуро-младший.

Кроме того, он потребовал, чтобы его отец и мачеха, Силия Флорес, были возвращены домой, и призвал к международной поддержке.

В соцсети Мадуро-младший опубликовал ролик.

"Как мужчины и женщины веры, с революционной убежденностью и глубокой любовью к венесуэльскому народу, мы с гордостью защищаем президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Им не прощают того, что они никогда не предали команданте Чавеса и справедливые дела, за которые мы боремся. Вы обязательно вернетесь!" – подписал он пост.

Однако в комментариях люди высказываются в отношении президента Венесуэлы довольно жестко:

– А как же дети, внуки, что остались без родителей, и вся молодежь, которую убил твой папа. Поезжай в США к нему. – Они вернутся, когда умрут старыми в тюрьме. – Не увидишь ты больше этого отца, если только не собираешься увидеть его в США.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.