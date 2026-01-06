Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях
Как пишет Daily Mail, свое заявление он сделал буквально сквозь слезы.
"Ты сделал нас всех в семье сильными людьми. Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", – сказал Мадуро-младший.
Кроме того, он потребовал, чтобы его отец и мачеха, Силия Флорес, были возвращены домой, и призвал к международной поддержке.
В соцсети Мадуро-младший опубликовал ролик.
"Как мужчины и женщины веры, с революционной убежденностью и глубокой любовью к венесуэльскому народу, мы с гордостью защищаем президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Им не прощают того, что они никогда не предали команданте Чавеса и справедливые дела, за которые мы боремся. Вы обязательно вернетесь!" – подписал он пост.
Однако в комментариях люди высказываются в отношении президента Венесуэлы довольно жестко:
– А как же дети, внуки, что остались без родителей, и вся молодежь, которую убил твой папа. Поезжай в США к нему.
– Они вернутся, когда умрут старыми в тюрьме.
– Не увидишь ты больше этого отца, если только не собираешься увидеть его в США.
США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.