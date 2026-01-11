"Охоту на американцев" устроили вооруженные люди в Венесуэле

Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Венесуэлу на фоне сообщений о том, что вооруженные военизированные формирования пытаются выследить граждан США, сообщает Zakon.kz.

Госдепартамент США сообщил о поступивших заявлениях, что вооруженные члены проправительственных ополчений, известных как "колективос" , устанавливают блокпосты и обыскивают транспортные средства в поисках граждан США или сторонников страны, пишет The Guardian.

"Гражданам США, находящимся в Венесуэле, следует сохранять бдительность и проявлять осторожность при поездках по дорогам", – говорится в предупреждении.

В нем также призвали граждан США немедленно покинуть страну, напомнив, что международные рейсы из Венесуэлы уже возобновились.

В ответ на предупреждение Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что предупреждение Госдепартамента "основано на сфабрикованных сообщениях, направленных на создание иллюзии риска, которого не существует".

"В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность. Все населенные пункты, транспортные магистрали, контрольно-пропускные пункты и средства обеспечения безопасности функционируют в обычном режиме, а все вооружение республики находится под контролем Боливарианского правительства, единственного гаранта законной монополии на применение силы и спокойствия венесуэльского народа", – говорится в заявлении.

Однако редакция Guadian пишет, что журналисты и активисты в Каракасе видели вооруженных винтовками членов "колективос", разъезжающих по столице Венесуэлы на мотоциклах и устанавливающих контрольно-пропускные пункты по всему городу. Дороги, соединяющие Каракас с его западной границей, охраняются десятками военных и полицейских блокпостов.

Ранее Трамп пообещал нефтяным компаниям США защиту в Венесуэле и призвал вложить 100 млрд долларов.