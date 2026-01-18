#Казахстан в сравнении
Мир

Немецкие военные срочно и тайно покидают Гренландию – СМИ

По данным немецкого таблоида, разведывательная группа Вооруженных сил Германии незаметно и тайно вылетает из Гренландии, сообщает Zakon.kz.

Издание Bild утверждает, что 15 солдат во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули покидают Гренландию через аэропорт Нуука. В доказательство редакция опубликовала фотографию с немецкими военными, которые, как утверждается, направились в самолет Boeing 737 компании Icelandair.

Фото: Bild

"Вчера было объявлено, что солдаты останутся дольше, чем планировалось. Теперь же немецкие Вооруженные силы тайно покинули страну без каких-либо объявлений, уведомлений или других объяснений. Пресс-секретарь миссии на месте первоначально не отвечал на запросы и звонки. Из Берлина также не поступило никаких объяснений", – пишет издание.

По данным Bild, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром.

"Никаких объяснений на земле войскам не было дано – ничего. Просто: Возвращайтесь! Все запланированные встречи пришлось срочно отменить. Отправление было в полдень. Таким образом, солдаты пробыли в Гренландии менее двух дней: 44 часа с момента приземления до взлета", – отмечает таблоид.

Адмирал Паули, руководящий группой, еще вчера заявил, что они обменялись мнениями с датчанами и другими сторонами о возможностях дальнейшего сотрудничества на месте, сообщили об этом в Берлин и теперь ждут ответа о том, что будет одобрено, чтобы обсудить дальнейшие шаги с датчанами.

"Но, по всей видимости, этого не произошло: генерал сделал это заявление вчера в 15:30 по местному времени (18:30 по немецкому времени). Сегодня в 8:30 утра (по местному времени) солдаты уже находились в аэропорту со всем своим снаряжением. Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат под влиянием карательных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом против противников его агрессивной политики в отношении Гренландии, или же существуют другие причины для вывода войск", – говорится в тексте.

16 января 2026 года в Гренландию прибыли военнослужащие западноевропейских стран в рамках разведывательной миссии стран НАТО по приглашению Дании.

Угрозы не повлияют на нас: Макрон ответил Трампу по Гренландии

Ранее Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Ученые раскрыли угрозу таяния ледников Гренландии
01:51, 23 ноября 2024
Ученые раскрыли угрозу таяния ледников Гренландии
Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город
14:16, 27 ноября 2024
Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город
Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты
01:56, 16 марта 2025
Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты
