Лыжники погибли из-за схода лавин в Альпах

17 января в австрийских Альпах сошли лавины, из-за которых погибли восемь лыжников, сообщает Zakon.kz.

Первая лавина сошла после полудня в коммуне Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря. Лыжница каталась со своим супругом, когда ее внезапно накрыло снегом. Как передает австрийское новостное агентство APA, женщина погибла еще до приезда спасателей.

Всего через полтора часа в долине Гроссарталь сошла другая лавина, которая унесла с собой семерых туристов. Четверо человек погибли.

"Один из пострадавших получил серьезные травмы, второй – легкие, а третий человек не пострадал", – передает служба спасения Австрии.

Для спасения туристов на место происшествия отправили:

четыре спасательных вертолета;

команды горных спасателей;

кинологов Красного Креста;

группу экстренного реагирования.

Личности погибших устанавливаются.

