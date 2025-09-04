Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" опубликовал познавательное предупреждение. Касается оно того, кого стоит опасаться, а кого – нет при посещении популярного у туристов парка, сообщает Zakon.kz.
Так, на территории можно встретить ужей обыкновенных.
Специалисты отмечают, что этот вид хорошо узнаваем:
"Змея черного окраса с характерными желтыми пятнами на голове. Уж не ядовит и не представляет опасности для человека".
А вот кого стоит опасаться на территории парка, так это степную гадюку.
"Это ядовитый вид змей, но встречается она нечасто".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
В подписи к видео сотрудники нацпарка решили напомнить:
"Ужи играют важную роль в экосистеме, регулируя численность грызунов. При встрече с ними следует сохранять спокойствие".
11 августа жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники.
