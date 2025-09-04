#АЭС в Казахстане
Советы

Казахстанцев предупредили о ядовитых змеях в "Бурабае"

змеи, опасность, вред здоровью, Бурабай, предупреждение, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 11:00 Фото: pexels
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" опубликовал познавательное предупреждение. Касается оно того, кого стоит опасаться, а кого – нет при посещении популярного у туристов парка, сообщает Zakon.kz.

Так, на территории можно встретить ужей обыкновенных.

Специалисты отмечают, что этот вид хорошо узнаваем:

"Змея черного окраса с характерными желтыми пятнами на голове. Уж не ядовит и не представляет опасности для человека".

А вот кого стоит опасаться на территории парка, так это степную гадюку.

"Это ядовитый вид змей, но встречается она нечасто".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

В подписи к видео сотрудники нацпарка решили напомнить:

"Ужи играют важную роль в экосистеме, регулируя численность грызунов. При встрече с ними следует сохранять спокойствие".

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 11:00
Питон проглотил собаку на ферме в Индии и застрял на заборе по пути в лес

11 августа жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
