Мелания Трамп хотела повторить фирменный танец мужа, но быстро передумала
Неловкие движения Мелании и уверенные Дональда Трампа попали в объективы видеокамеры в Северной Каролине. Там президент США выступал перед военнослужащими, передает Белый дом.
Первая пара Америки присоединилась к военнослужащим и их семьям в Форт-Брэгге и на армейском аэродроме Поуп за день до Дня святого Валентина.
"Президент Трамп и первая леди отдали дань уважения семьям военнослужащих и героическим бойцам Сил специального назначения армии США, которые успешно выполнили миссию в Венесуэле по привлечению Николаса Мадуро к ответственности", – говорится в сообщении.
После выступления президент предсказуемо пустился в пляс под запись песни Y.M.C.A. Мелания, которая находилась рядом, решила присоединиться к мужу. Однако, сделав несколько движений руками, она практически сразу отошла в сторону, предоставив мужу возможность солировать на сцене.
Melania Trump is just so cute dancing to YMCA— Cassie N (@cass_nguyen_) February 13, 2026
pic.twitter.com/EHezZMyqE6
12 февраля исполняющая обязанности президента Венесуэлы заявила о получении приглашения в Соединенные Штаты Америки.