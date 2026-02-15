Маска мумии и ожерелье 3300-летней давности: в Австралии задержали похитителя египетских артефактов

В Квинсленде, Австралия, полиция арестовала 52-летнего мужчину после кражи из Музея искусства и археологии аббатства в Кабултуре, сообщает Zakon.kz.

Задержанный участвовал в похищении деревянной скульптуры кошки возрастом 2600 лет, маски мумии и ожерелья 3300-летней давности, пишет The Guardian.

Арест прошел на острове Рассел в заливе Мортон. Большая часть украденных экспонатов была найдена в автофургоне, припаркованном у паромного терминала.

По данным полиции, артефакты получили лишь незначительные повреждения.

Мужчине предъявлены обвинения во взломе и проникновении в музей, а также в трех случаях умышленного причинения ущерба. Он должен предстать перед судом в ближайшее время.

