Маска мумии и ожерелье 3300-летней давности: в Австралии задержали похитителя египетских артефактов
Фото: Полиция Квинсленда
В Квинсленде, Австралия, полиция арестовала 52-летнего мужчину после кражи из Музея искусства и археологии аббатства в Кабултуре, сообщает Zakon.kz.
Задержанный участвовал в похищении деревянной скульптуры кошки возрастом 2600 лет, маски мумии и ожерелья 3300-летней давности, пишет The Guardian.
Арест прошел на острове Рассел в заливе Мортон. Большая часть украденных экспонатов была найдена в автофургоне, припаркованном у паромного терминала.
По данным полиции, артефакты получили лишь незначительные повреждения.
Мужчине предъявлены обвинения во взломе и проникновении в музей, а также в трех случаях умышленного причинения ущерба. Он должен предстать перед судом в ближайшее время.
