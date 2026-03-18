Туристы сломали в музее бивень мамонта стоимостью более 96 миллионов тенге

Двое друзей из Петалума были арестованы после того, как разбили бивень шерстистого мамонта, играя грубо в Музее естественной истории Древних Озарк в штате Миссури. Бивень возрастом 10 тыс. лет оценивался в 200 тыс. долларов (более 96 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The New York Post, мужчины 46 и 48 лет были арестованы. Как выяснилось, во время визита в музей один из них запрыгнул на плечи другого. Человек сверху, как утверждается, потянулся к бивню весом около 90 кг, в результате чего экспонат упал на пол и разбился на множество кусочков.

Сотрудник музея заметил инцидент на мониторе видеонаблюдения. Когда сотрудник попытался связаться с двумя мужчинами, они убежали, но позже были арестованы и обвинены.

Позже мужчины были освобождены под залог в размере 15 тыс. долларов (более 7 млн тенге). В случае осуждения каждому из них грозит до четырех лет тюрьмы.

Согласно условиям залога, туристы не могут контактировать друг с другом и посещать любую собственность Top of the Rock или Bass Pro в США.

Музей является частью Big Cedar Lodge, принадлежащего Джонни Моррису, основателю и CEO Bass Pro Shops.

Шериф округа Тэни Брэд Дэниэлс заявил, что он оплакивает потерю ископаемого.





"Это уникальный артефакт, и другого такого не найти. Некоторые крупные куски еще сохранились, но многое откололось. Его нельзя заменить. Не подумал бы, что взрослые мужчины способны на такое. Но вот мы здесь", – сказал он.

