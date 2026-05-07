#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Мир

Израильский солдат засунул сигарету в рот статуе Девы Марии в Ливане

солдат и статуя, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 16:51 Фото: скриншот видео
В интернете распространились фотографии израильского солдата, который подносит сигарету ко рту статуи Девы Марии в христианской деревне Дебель на юге Ливана. Инцидент вызвал резкую реакцию в соцсетях и стал новым скандалом вокруг действий израильских военных в регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, фотографию опубликовали 6 мая 2026 года. На снимке мужчина в форме ЦАХАЛ держит сигарету во рту, обнимает статую Девы Марии и подносит зажженную сигарету к лицу статуи.

Армия обороны Израиля подтвердила подлинность фотографии и заявила, что снимок сделали несколько недель назад в Дебеле, однако в Сеть он попал только сейчас. В ЦАХАЛ подчеркнули, что "серьезно относятся к инциденту" и считают поведение солдата "полностью противоречащим ценностям, ожидаемым от военнослужащих". В армии сообщили, что проведут расследование и примут дисциплинарные меры.

Это уже не первый подобный случай в Дебеле. В апреле в Сети появились фотографии, на которых израильский солдат повреждает статую Иисуса Христа предметом, похожим на молоток. После критики ЦАХАЛ отстранил двух военных от боевых действий и приговорил их к 30 дням военной тюрьмы.

Позже в соцсетях также распространилось видео, где израильские солдаты повреждают солнечные панели и грузовики с помощью экскаватора на окраине деревни.

На фоне этих инцидентов начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил о недопустимости "размывания ценностей и стандартов", отметив, что подобные случаи могут быть не менее опасны, чем оперативные угрозы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 16:51
Двух израильтян обвинили в использовании секретной информации для ставок

Ранее израильтянин избил французскую монахиню в центре Иерусалима.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара
04:49, 17 ноября 2024
Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара
солдат
15:40, 16 июня 2024
Восемь израильских солдат убиты в ходе боевых действий в Рафахе
премьер-министр Армении Никол Пашинян, представитель МИД России Мария Захарова
17:59, Сегодня
Пашинян ответил на обвинения представителя МИД России по украинскому вопросу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: