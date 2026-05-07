Израильский солдат засунул сигарету в рот статуе Девы Марии в Ливане

В интернете распространились фотографии израильского солдата, который подносит сигарету ко рту статуи Девы Марии в христианской деревне Дебель на юге Ливана. Инцидент вызвал резкую реакцию в соцсетях и стал новым скандалом вокруг действий израильских военных в регионе, сообщает Zakon.kz.

По данным СМИ, фотографию опубликовали 6 мая 2026 года. На снимке мужчина в форме ЦАХАЛ держит сигарету во рту, обнимает статую Девы Марии и подносит зажженную сигарету к лицу статуи.

Армия обороны Израиля подтвердила подлинность фотографии и заявила, что снимок сделали несколько недель назад в Дебеле, однако в Сеть он попал только сейчас. В ЦАХАЛ подчеркнули, что "серьезно относятся к инциденту" и считают поведение солдата "полностью противоречащим ценностям, ожидаемым от военнослужащих". В армии сообщили, что проведут расследование и примут дисциплинарные меры.

Это уже не первый подобный случай в Дебеле. В апреле в Сети появились фотографии, на которых израильский солдат повреждает статую Иисуса Христа предметом, похожим на молоток. После критики ЦАХАЛ отстранил двух военных от боевых действий и приговорил их к 30 дням военной тюрьмы.

Позже в соцсетях также распространилось видео, где израильские солдаты повреждают солнечные панели и грузовики с помощью экскаватора на окраине деревни.

На фоне этих инцидентов начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил о недопустимости "размывания ценностей и стандартов", отметив, что подобные случаи могут быть не менее опасны, чем оперативные угрозы.

