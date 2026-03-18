Ошибка в диагнозе стоила студентке обеих ног

В американском городе Кенте 20-летняя студентка Кетиа Мопонда потеряла обе ноги из-за менингитной инфекции, которую изначально приняла за "грипп первокурсника", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, в Университете Де Монтфорта в Лестере девушка провела всего восемь дней. Затем она заболела и предположила, что у нее "грипп первокурсника" – общее название вирусных инфекций, которыми заражаются студенты в первую неделю обучения. В итоге студентку нашли без сознания в своей комнате и срочно доставлена в больницу, где ей диагностировали менингококковый септицемический менингит, вызвавший бактериальный менингит, который привел к сепсису. Девушке ампутировали все 10 пальцев рук и обе ноги.





"Она осталась "опустошенной" после того, как узнала о двух смертях в результате вспышки менингита в Кентербери (Кент) и призвала правительство проводить кампании по повышению осведомленности совместно с университетами", – говорится в сообщении.

