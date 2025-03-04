Студентка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Шымкента в Астану

На борту рейса авиакомпании Fly Arystan, следовавшего из Шымкента в Астану, произошел экстренный случай, 20-летняя студентка потеряла сознание. На сигнал тревоги сразу отреагировали бортпроводники, которые вызвали на помощь врачей, находившихся на борту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, на призыв о помощи откликнулся высококвалифицированный специалист реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Курбанбеков Нурсултан Ауелбекович, нейрохирург и кардиолог.

"При осмотре пациентки он обнаружил нитевидный пульс и артериальное давление на нулевом уровне, что свидетельствовало о критическом состоянии. Благодаря оперативным и скоординированным действиям врачей, состояние девушки значительно улучшилось в течение нескольких минут", – говорится в сообщении.

В процессе медики выяснили, что уровень гемоглобина в крови девушки составлял всего 61, что могло быть одной из причин потери сознания.

"В связи с этим врачами было рекомендовано обратиться за консультацией к специалистам для дальнейшего обследования и исключения возможных заболеваний, которые могут привести к таким состояниям", – резюмировали в министерстве.

Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщили хорошую новость: на мартовские праздники будут запущены дополнительные авиарейсы.