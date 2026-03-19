Известный блогер назвала возраст, когда женщина перестает быть привлекательной
Бьюти-блогер Дженни Джейкоб прокомментировала тему возрастных изменений, вызвавшую бурное обсуждение в Сети. Дискуссия развернулась после видео, в котором она призналась, что после 40 лет заметила резкие перемены во внешности, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание New York Post, Джейкоб согласилась, что этот возраст часто становится переломным: появляются морщины, седина и другие признаки старения. Однако, по ее мнению, гораздо важнее не сами изменения, а отношение к ним.
"Внешность перестает быть главным ориентиром, а стремление соответствовать чужим ожиданиям уходит на второй план", – сказала Дженни Джейкоб.
Она также добавила, что сегодня чувствует себя уверенно и комфортно, не зацикливаясь на цифрах в паспорте, и считает это одним из главных плюсов зрелости.
Ранее сомнолог Николь Мойен из Стэнфордского университета заявила, что женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна из-за особенностей обмена веществ, чувствительности к температуре и гормональных колебаний.
