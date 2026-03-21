#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Мир

Добрый поступок обернулся трагедией: мужчина пострадал, спасая котенка

мужчина пострадал, спасая котенка, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 19:35 Фото: freepik
54-летний таец Джамрас получил серьезные травмы после нападения владельца автосервиса в провинции Самутпракан – предположительно из-за того, что он убрал с дороги бездомного котенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, в день происшествия мужчина отправился в продуктовый магазин неподалеку от автосервиса и заметил бездомного котенка. По его словам, дорога и прилегающая территория были оживленными, поэтому он перенес животное к расположенному рядом заброшенному дому, чтобы его не сбила машина.

После завершения покупок и перед возвращением домой Джамрас столкнулся с владельцем автосервиса – 30-летним Причей. Владелец спросил о котенке, и пострадавший объяснил, что перенес его в безопасное место, опасаясь, что тот погибнет под колесами. Владелец обвинил его в краже животного и потребовал вернуть котенка обратно в автосервис. Джамрас согласился. Однако, по его словам, он не вернул котенка сразу, поскольку почувствовал усталость. Он присел отдохнуть возле автосервиса, намереваясь вскоре забрать животное.

"Затем пострадавший выяснил, что котенок бездомный и никому не принадлежит. По словам Джамраса, это вызвало у него замешательство, но по-прежнему был готов вернуть животное. Джамрас утверждает, что, когда он уже собирался отправиться к заброшенному дому, Прича подошел к нему с деревянной палкой и нанес четыре удара по затылку и один – по лбу", – говорится в сообщении.

В результате нападения он получил тяжелые травмы, включая кровоизлияние в мозг, перелом челюсти, потерю двух зубов и ухудшение зрения, связанное с повреждением нервов. Джамрас провел в больнице 36 дней, а перенесенное кровоизлияние привело к развитию отсроченной церебральной ишемии.

По словам пострадавшего, он обратился в полицию и предоставил медицинское заключение, подтверждающее характер травм, однако, как утверждает он и его семья, расследование не продвинулось.

По последним данным, полиция не делала официальных заявлений по поводу инцидента, а владелец автосервиса публично не представил свою версию произошедшего.

Ранее сообщалось, что редкая хищница наведалась в атырауский курятник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: