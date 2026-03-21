Добрый поступок обернулся трагедией: мужчина пострадал, спасая котенка

54-летний таец Джамрас получил серьезные травмы после нападения владельца автосервиса в провинции Самутпракан – предположительно из-за того, что он убрал с дороги бездомного котенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, в день происшествия мужчина отправился в продуктовый магазин неподалеку от автосервиса и заметил бездомного котенка. По его словам, дорога и прилегающая территория были оживленными, поэтому он перенес животное к расположенному рядом заброшенному дому, чтобы его не сбила машина.

После завершения покупок и перед возвращением домой Джамрас столкнулся с владельцем автосервиса – 30-летним Причей. Владелец спросил о котенке, и пострадавший объяснил, что перенес его в безопасное место, опасаясь, что тот погибнет под колесами. Владелец обвинил его в краже животного и потребовал вернуть котенка обратно в автосервис. Джамрас согласился. Однако, по его словам, он не вернул котенка сразу, поскольку почувствовал усталость. Он присел отдохнуть возле автосервиса, намереваясь вскоре забрать животное.

"Затем пострадавший выяснил, что котенок бездомный и никому не принадлежит. По словам Джамраса, это вызвало у него замешательство, но по-прежнему был готов вернуть животное. Джамрас утверждает, что, когда он уже собирался отправиться к заброшенному дому, Прича подошел к нему с деревянной палкой и нанес четыре удара по затылку и один – по лбу", – говорится в сообщении.

В результате нападения он получил тяжелые травмы, включая кровоизлияние в мозг, перелом челюсти, потерю двух зубов и ухудшение зрения, связанное с повреждением нервов. Джамрас провел в больнице 36 дней, а перенесенное кровоизлияние привело к развитию отсроченной церебральной ишемии.

По словам пострадавшего, он обратился в полицию и предоставил медицинское заключение, подтверждающее характер травм, однако, как утверждает он и его семья, расследование не продвинулось.

По последним данным, полиция не делала официальных заявлений по поводу инцидента, а владелец автосервиса публично не представил свою версию произошедшего.

