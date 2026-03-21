Тысячи людей эвакуированы из-за наводнения на Гавайях

На Гавайях грязные паводковые воды после сильных дождей затопили улицы, снесли дома с фундаментов, поглотили автомобили и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNA, сирены экстренной помощи звучали на Северном побережье Оаху, где поднимающиеся воды повредили дома в сообществе, всемирно известном благодаря серфингу. Чиновники Гонолулу утром в пятницу призвали жителей покинуть территорию ниже дамбы Вахиава, давно считавшейся уязвимой, заявив, что она "находится под угрозой немедленного разрушения".

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало, однако некоторые дома были смыты, рассказал представитель Гонолулу Иэн Шеуринг. Спасательные команды обследовали территорию с воздуха и воды в поисках людей, оказавшихся в ловушке, но их работа осложнялась из-за того, что некоторые люди запускали личные дроны, чтобы снять на видео наводнение, отметил он.

Как уточняется, власти пока не смогли полностью оценить масштабы разрушений. Приблизительно 5,5 тыс. человек получили распоряжения эвакуироваться.

Отмечается, что власти следят за уровнем воды. Согласно данным издания, штат контролирует 132 дамбы на Гавайях, большинство из которых построены как часть ирригационных систем для сахарного тростника, согласно отчету Американского общества инженеров-строителей 2019 года.

