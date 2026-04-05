Дом обрушился в Дагестане после наводнения: жителей соседних зданий эвакуируют

В Махачкале из-за сильного наводнения обрушился жилой дом – поток воды размыл фундамент здания на улице Газопроводной, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, внутри могли находиться люди, их спасают сотрудники МЧС и передают медикам. Информации о пострадавших пока нет, пишут российские СМИ 5 апреля 2026 года.

По данным местных источников, в зоне риска остаются еще несколько домов: как минимум в четырех зданиях по стенам пошли трещины, еще одну многоэтажку полностью эвакуировали из-за угрозы обрушения. Жителей близлежащих домов просят срочно покинуть квартиры.

В городе объявили режим ЧС. Власти перекрыли ряд улиц, движение затруднено. Подтопления зафиксированы также в Дербенте и Хасавюрте, где вода залила улицы и рынок. В некоторых районах жители передвигаются на лодках и пытаются спасти имущество.

Наводнение в Дагестане продолжается с конца марта. Ранее сообщалось, что без света остались десятки тысяч человек, сотни автомобилей ушли под воду.

Также паводки в Дагестане пробудили в России опасный вирус.