Мир

Цветок на пороге обернулся смертью младенца в Индии

гибискус стал причиной гибели младенца в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2026 07:38
В деревне Доддахеджур округа Хунсур умер мальчик шести с половиной месяцев после того, как проглотил чашечку гибискуса, оставленную у входа в дом, сообщает Zakon.kz.

Члены семьи рассказали газете Times of India о том, что чашечка застряла в легких ребенка.

"Младенец, Чинмай Гоуда, играл со своим старшим братом, когда взял цветок, оставленный на пороге после молитвенной церемонии, и проглотил его прежде, чем его успели убрать", – говорится в сообщении.

Малыша экстренно доставили в городскую больницу, но спасти его врачи не смогли. 

Ранее сообщалось, что в Астане вынесли приговор врачу-анестезиологу, по вине которого во время плановой операции скончался несовершеннолетний пациент.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
