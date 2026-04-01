Цветок на пороге обернулся смертью младенца в Индии

Фото: freepik

В деревне Доддахеджур округа Хунсур умер мальчик шести с половиной месяцев после того, как проглотил чашечку гибискуса, оставленную у входа в дом, сообщает Zakon.kz.

Члены семьи рассказали газете Times of India о том, что чашечка застряла в легких ребенка. "Младенец, Чинмай Гоуда, играл со своим старшим братом, когда взял цветок, оставленный на пороге после молитвенной церемонии, и проглотил его прежде, чем его успели убрать", – говорится в сообщении. Малыша экстренно доставили в городскую больницу, но спасти его врачи не смогли. Ранее сообщалось, что в Астане вынесли приговор врачу-анестезиологу, по вине которого во время плановой операции скончался несовершеннолетний пациент.

