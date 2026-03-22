Мы не можем молчать: Папа Римский выступил с заявлением

Папа Римский Лев XIV в пятое воскресенье Великого поста обратился к публике с евангельским чтением о воскрешении Лазаря, а затем выразил тревогу о ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал OSV News, он также выразил обеспокоенность и о других регионах мира, "раздираемых войнами и насилием".

"Мы не можем оставаться равнодушными к страданиям стольких беззащитных людей, ставших жертвами этих конфликтов. То, что причиняет боль им, ранит все человечество. Смерть и страдания, вызванные этими войнами, – это позор для всей человеческой семьи и вопль, обращенный к Богу! Я настоятельно вновь призываю не прекращать молитву, чтобы боевые действия прекратились и, наконец, открылись пути к миру, основанные на искреннем диалоге и уважении достоинства каждого человека", – заявил Папа.

