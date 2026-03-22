Великобритания осудила удар Ирана по базе Диего-Гарсия

Лондон осудил ракетный удар Ирана по базе Диего-Гарсия и заявил, что не участвует в наступательных операциях, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер осудила удары Ирана по совместной американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. По ее словам, Лондон поддерживает оборонительные меры, но не участвует в наступательных действиях и рассчитывает на скорейшее завершение конфликта, пишет The Guardian.

Иран выпустил две баллистические ракеты после разрешения США использовать британские базы. По данным СМИ, ни одна не достигла цели: одну могли перехватить, другая вышла из строя.

В Минобороны Великобритании назвали действия Тегерана "безрассудными" и подчеркнули, что использование баз США носит "ограниченный и оборонительный" характер.

Премьер-министр Кир Стармер разрешил удары по иранским объектам, связанным с угрозами судоходству в Ормузском проливе. В ответ глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о праве на самооборону.

Решение вызвало критику внутри Великобритании – оппозиция заявила, что страну "втягивают" в конфликт.

Ранее Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива.