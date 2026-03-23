Мир

В Иерусалиме Благодатный огонь покажут только священникам

Освящение куличей Пасха, пасхальный кекс, пасхальная служба, кулич, куличи, пасхальные яйца, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 12:48 Фото: Zakon.kz
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится 11 апреля, в Великую субботу, несмотря на действующие ограничения в сфере безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил дьякон Ваге, служащий в армянском пределе храма.

По его словам, обряд, возможно, пройдет исключительно при участии церковных служителей и внутреннего персонала храма, а доступ для паломников будет закрыт.

Ранее в Иерусалиме был ограничен доступ к главным святыням трех монотеистических религий из-за эскалации на Ближнем Востоке. Эти меры приняты в целях безопасности на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оснащен бомбоубежищами.

Несмотря на то, что рядом со святынями несколько раз падали осколки ракет, исторические здания не пострадали.

Ранее мы сообщали, что необычная гроза потрясла Доху.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
