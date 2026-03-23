В Иерусалиме Благодатный огонь покажут только священникам

Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится 11 апреля, в Великую субботу, несмотря на действующие ограничения в сфере безопасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил дьякон Ваге, служащий в армянском пределе храма.

По его словам, обряд, возможно, пройдет исключительно при участии церковных служителей и внутреннего персонала храма, а доступ для паломников будет закрыт.

Ранее в Иерусалиме был ограничен доступ к главным святыням трех монотеистических религий из-за эскалации на Ближнем Востоке. Эти меры приняты в целях безопасности на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оснащен бомбоубежищами.

Несмотря на то, что рядом со святынями несколько раз падали осколки ракет, исторические здания не пострадали.

