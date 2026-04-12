#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Статьи

Благодатный огонь прибыл в Алматы – фоторепортаж

Благодатный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
Утром 12 апреля, с началом Светлой Пасхи, в аэропорт Алматы доставили Благодатный огонь. Его привезли прямо из Иерусалима, сообщает Zakon.kz.

Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа – выход "Света истинного" из гроба. Огонь был роздан присутствующим – представителям всех стран и конфессий, в том числе и делегации из Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В 17:00 Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор Алматы. От пламени от Гроба Господня будут зажжены свечи во всех храмах страны.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Первые упоминания о сошествии Благодатного огня в храме Иерусалима появились в IV веке. Предание гласит, что известный в то время святитель Григорий горячо молился во время праздника Пасхи на месте Гроба Господня и вдруг увидел яркий нетварный свет. По другой легенде, Благодатный огонь возжигает ангел, который в канун праздника спускается на место погребения Христа.

"Несмотря на то, что происходит в мире, нам удалось попасть в Храм гроба Господня и получить Благодатный огонь. Сейчас мы дома, нам удалось доставить Благодатный огонь в Казахстан. Святейший патриарх в этом году сказал, что Благодатный огонь – это свет надежды на мир, на любовь, надежды на то, что люди начнут друг друга понимать и прислушиваться. Пусть в наших сердцах будет мир, тогда мы сможем сохранить мир между нашими домами и странами. Христос Воскресе!" – сказал протоирей Игорь Светличный


Ранее митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к гражданам в преддверии Пасхи. Он поздравил верующих и рассказал, как встретят Светлое Христово Воскресение в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане
10:18, Сегодня
Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане
Благодатный огонь доставили в Казахстан
02:38, 05 мая 2024
Благодатный огонь доставили в Казахстан
Благодатный огонь доставили в Алматы
01:32, 20 апреля 2025
Благодатный огонь доставили в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
10:16, Сегодня
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
09:48, Сегодня
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
09:07, Сегодня
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
08:43, Сегодня
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: