Благодатный огонь прибыл в Алматы – фоторепортаж

Утром 12 апреля, с началом Светлой Пасхи, в аэропорт Алматы доставили Благодатный огонь. Его привезли прямо из Иерусалима, сообщает Zakon.kz.

Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа – выход "Света истинного" из гроба. Огонь был роздан присутствующим – представителям всех стран и конфессий, в том числе и делегации из Казахстана.

В 17:00 Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор Алматы. От пламени от Гроба Господня будут зажжены свечи во всех храмах страны.



Первые упоминания о сошествии Благодатного огня в храме Иерусалима появились в IV веке. Предание гласит, что известный в то время святитель Григорий горячо молился во время праздника Пасхи на месте Гроба Господня и вдруг увидел яркий нетварный свет. По другой легенде, Благодатный огонь возжигает ангел, который в канун праздника спускается на место погребения Христа.

"Несмотря на то, что происходит в мире, нам удалось попасть в Храм гроба Господня и получить Благодатный огонь. Сейчас мы дома, нам удалось доставить Благодатный огонь в Казахстан. Святейший патриарх в этом году сказал, что Благодатный огонь – это свет надежды на мир, на любовь, надежды на то, что люди начнут друг друга понимать и прислушиваться. Пусть в наших сердцах будет мир, тогда мы сможем сохранить мир между нашими домами и странами. Христос Воскресе!" – сказал протоирей Игорь Светличный





