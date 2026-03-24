Япония начнет распродажу нефти из госрезервов на фоне рисков на Ближнем Востоке

Власти Японии запускают высвобождение нефти из стратегических запасов, чтобы снизить риски для экономики и обеспечить стабильность поставок энергоносителей, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство начнет высвобождать нефть из государственных резервов в четверг, 26 марта 2026 года. Решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и рисков для глобальных поставок, пишет NHK.

Для оценки ситуации власти создали межведомственную группу с участием главы МИД Мотэги Тосимицу и министра экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэя. По словам Такаити, на встрече с президентом США Дональдом Трампом стороны подтвердили важность стабильных поставок энергоносителей и безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Частные нефтяные компании уже начали высвобождать обязательные запасы с 16 марта. Теперь к этому процессу подключается государство. Также правительство поручило подготовить меры по обеспечению устойчивости цепочек поставок для промышленности, сельского хозяйства и медицины.

Как уточняет The Guardian, речь идет о крупнейшем в истории Японии высвобождении нефти – около 80 млн баррелей, что эквивалентно примерно 45 дням внутреннего потребления. Власти прямо связывают решение с риском дефицита на фоне войны США и Израиля против Ирана и возможными перебоями поставок через Ормузский пролив.

Япония остается одной из наиболее зависимых от импорта стран: более 90% нефти она получает с Ближнего Востока. При этом общий объем стратегических запасов составляет около 470 млн баррелей – примерно 254 дня внутреннего спроса, что позволяет говорить о контролируемом характере высвобождения.

На фоне роста цен правительство также ввело субсидии на топливо, чтобы удержать стоимость бензина. Одновременно в стране фиксируются первые признаки потребительской тревоги: в соцсетях распространяются сообщения о возможном дефиците, и часть жителей начала скупать товары первой необходимости. Власти призывают население не поддаваться панике.

При этом Токио не планирует военное участие в обеспечении безопасности судоходства в регионе, ссылаясь на ограничения своей конституции, и намерен сосредоточиться на дипломатических усилиях.

Ранее Tokyo Electric Power (TEPCO) в Японии возобновила выработку электроэнергии и ее техническую передачу в сеть на шестом энергоблоке АЭС "Касивадзаки-Карива" – крупнейшей атомной станции в мире.