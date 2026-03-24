Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в конфликт с Ираном
В материале "Газеты.Ru" говорится, что страны Персидского залива постепенно ужесточают свою позицию в отношении Ирана и все активнее включаются в поддержку кампании США.
Как сообщила The Wall Street Journal, на фоне ударов, приходящихся по странам региона и усиливающих риски вокруг Ормузского пролива, союзники Вашингтона начали менять подход – от осторожной дистанции к более прямому участию.
Пока речь идет о косвенной поддержке: предоставлении США инфраструктуры и давлении на финансовые потоки Тегерана. Однако, как отметили источники газеты, давление растет, и в регионе уже обсуждают переход к более жестким шагам.
Так, Саудовская Аравия изменила прежнюю позицию и разрешила американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда. По данным WSJ, наследный принц Мухаммед бин Салман рассматривает возможность присоединения к ударам США, а один из собеседников издания назвал вступление королевства в войну "вопросом времени".
Объединенные Арабские Эмираты пока делают ставку на экономическое давление. Как отметила WSJ, власти страны обсуждают заморозку иранских активов на миллиарды долларов и уже закрывают иранские учреждения в Дубае, не исключая, что в дальнейшем могут рассмотреть и военное участие.
Ранее стало известно, что Иран поставил на прицел финансовые структуры США.