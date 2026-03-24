Мир

Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в конфликт с Ираном

Фото: pixabay
Как пишут западные СМИ, Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность прямого участия в конфликте против Ирана. В Эр-Рияде уже рассматривают ввод войск, а в Абу-Даби сосредоточены на санкциях, но не исключают военного участия, сообщает Zakon.kz.

В материале "Газеты.Ru" говорится, что страны Персидского залива постепенно ужесточают свою позицию в отношении Ирана и все активнее включаются в поддержку кампании США.

Как сообщила The Wall Street Journal, на фоне ударов, приходящихся по странам региона и усиливающих риски вокруг Ормузского пролива, союзники Вашингтона начали менять подход – от осторожной дистанции к более прямому участию.

Пока речь идет о косвенной поддержке: предоставлении США инфраструктуры и давлении на финансовые потоки Тегерана. Однако, как отметили источники газеты, давление растет, и в регионе уже обсуждают переход к более жестким шагам.

Так, Саудовская Аравия изменила прежнюю позицию и разрешила американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда. По данным WSJ, наследный принц Мухаммед бин Салман рассматривает возможность присоединения к ударам США, а один из собеседников издания назвал вступление королевства в войну "вопросом времени".

Объединенные Арабские Эмираты пока делают ставку на экономическое давление. Как отметила WSJ, власти страны обсуждают заморозку иранских активов на миллиарды долларов и уже закрывают иранские учреждения в Дубае, не исключая, что в дальнейшем могут рассмотреть и военное участие.

Ранее стало известно, что Иран поставил на прицел финансовые структуры США.

Аксинья Титова
