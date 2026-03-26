Мир

Самый узкий дом мира претендует на рекорд Гиннесса

В Перу построен самый узкий дом в мире, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 21:16 Фото: freepik
Дизайнер Фабио Морено создал дом шириной всего 63 см. Самый узкий в мире полностью функциональный дом построен в районе Аукальяма в Уарале на севере Перу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Oddity Central, идея создателя данного строения в том, чтобы показать, что счастье не зависит от размера дома, а определяется тем, насколько эффективно вы используете имеющееся пространство. Его узкая форма и яркие цвета уже привлекли тысячи посетителей, и, вероятно, дом станет популярной туристической достопримечательностью.

"Хотя может показаться, что это просто уличная арт-инсталляция, самый узкий дом в мире оснащен почти всеми удобствами современного жилья: ванной, кухней, столовой, коридором, спальней, кабинетом, прачечной, а также двумя лестницами, соединяющими два уровня дома. И все это умещено в пространстве шириной всего 63 см", – говорится в сообщении.

Дом находится прямо напротив главной площади Аукалама, и его могут посетить любопытные прохожие. Однако узкое пространство делает практически невозможным осмотр интерьера более чем одним человеком одновременно.

Фабио Морено уже отправил заявку в Книгу рекордов Гиннесса на звание "самого узкого дома в мире", но подтверждение может занять некоторое время. Сначала Гиннесс должен провести процедуру проверки, включая официальные измерения и техническую документацию. Тем не менее Морено уверен, что сможет установить мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ночном клубе в Перу, пострадали 33 человека.

