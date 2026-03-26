Ремонт дома обернулся жуткой находкой: американцы ведут расследование

Человеческие кости возрастом в несколько сотен лет обнаружили во время ремонта под домом в городе Колумбия американского штата Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, две кости, а также останки животных были найдены 12 марта.

После проведения ДНК-тестов, как сообщили в офисе коронера, было установлено, что человеческие останки "не представляют судебно-медицинской ценности", то есть не имеют отношения ни к одному расследуемому делу.

"Многие жители округа Ричленд предполагали в социальных сетях, что кости могут быть связаны с давним делом о пропавшем человеке, но это не так, поскольку этим останкам, возможно, несколько сотен лет", – заявила коронер округа Ричленд Найда Резерфорд.

Уильям Стивенс, принимавший участие в расследовании, отметил, что кости даже не являются местными и, по всей видимости, имеют "археологическое происхождение" и происходят из другой страны.

"Наша команда проведет дополнительные исследования, чтобы подтвердить их происхождение и заняться вопросом возвращения или репатриации останков в страну их происхождения", – сказал Стивенс.

Резерфорд также отметила, какую боль испытывают родственники пропавших людей, когда находят останки и появляется надежда на скорые ответы.

"Наше сердце болит, когда семьи не знают, где находятся их близкие. Для нашего офиса нет ничего важнее, чем помочь людям обрести ясность в ситуации неизвестности. Каждый человек заслуживает вернуться домой", – сказала она.

