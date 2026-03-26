#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
481.83
556.8
5.85
Мир

Ремонт дома обернулся жуткой находкой: американцы ведут расследование

Тайна костей под домом: находке могут быть сотни лет, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 23:29 Фото: freepik
Человеческие кости возрастом в несколько сотен лет обнаружили во время ремонта под домом в городе Колумбия американского штата Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, две кости, а также останки животных были найдены 12 марта.

После проведения ДНК-тестов, как сообщили в офисе коронера, было установлено, что человеческие останки "не представляют судебно-медицинской ценности", то есть не имеют отношения ни к одному расследуемому делу.

"Многие жители округа Ричленд предполагали в социальных сетях, что кости могут быть связаны с давним делом о пропавшем человеке, но это не так, поскольку этим останкам, возможно, несколько сотен лет", – заявила коронер округа Ричленд Найда Резерфорд.

Уильям Стивенс, принимавший участие в расследовании, отметил, что кости даже не являются местными и, по всей видимости, имеют "археологическое происхождение" и происходят из другой страны.

"Наша команда проведет дополнительные исследования, чтобы подтвердить их происхождение и заняться вопросом возвращения или репатриации останков в страну их происхождения", – сказал Стивенс.

Резерфорд также отметила, какую боль испытывают родственники пропавших людей, когда находят останки и появляется надежда на скорые ответы.

"Наше сердце болит, когда семьи не знают, где находятся их близкие. Для нашего офиса нет ничего важнее, чем помочь людям обрести ясность в ситуации неизвестности. Каждый человек заслуживает вернуться домой", – сказала она.

Ранее сообщалось, что археологов поразил инструмент возрастом 500 тысяч лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топ-боец UFC объяснил, почему Стрикленд победит Чимаева
23:34, Сегодня
Топ-боец UFC объяснил, почему Стрикленд победит Чимаева
Бывший тренер сборной Словакии может возглавить топ-клуб КПЛ
23:04, Сегодня
Бывший тренер сборной Словакии может возглавить топ-клуб КПЛ
"Лена, сама играй, давай!": тренеры наставляли Рыбакину по ходу упорного матча с Пегулой
22:33, Сегодня
"Лена, сама играй, давай!": тренеры наставляли Рыбакину по ходу упорного матча с Пегулой
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
22:04, Сегодня
Жиренбаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: