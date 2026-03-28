#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.53
555.44
5.92
Мир

Арестован бывший премьер-министр Непала

Фото: pexels
В Непале арестовали бывшего премьер-министра КП Шарма Оли. Его задержали в рамках расследования гибели людей во время антикоррупционных протестов зумеров в сентябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Вместе с ним задержан экс-министр внутренних дел Рамеш Лехак.

Их арестовали на следующий день после приведения к присяге нового премьера – Балендра Шах, а также после рекомендации следственной комиссии, которая на прошлой неделе призвала привлечь обоих к ответственности за халатность, пишет CNN 28 марта 2026 года.

По данным комиссии, власти не предотвратили многочасовую стрельбу в первый день протестов, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек. Всего за два дня беспорядков жертвами стали 76 человек – после этого Оли подал в отставку.

Пресс-секретарь полиции Ом Адхикари сообщил, что Оли и Лехак находятся под стражей в полицейском участке Катманду и будут доставлены в суд в воскресенье – это рабочий день в Непале.

По словам очевидцев, 74-летнего Оли, ранее перенесшего две пересадки почки, позже перевели из участка в больницу.

Адвокат экс-премьера Тикарам Бхаттарай назвал арест необоснованным. По его словам, у следствия не было оснований задерживать Оли, поскольку он не собирался скрываться и был готов сотрудничать.

Связаться с Лехаком и его защитой для комментариев не удалось.

Отмечается, что общественное возмущение после разгона протестов сыграло на руку партии Шаха "Растрия Сватантра", которая одержала уверенную победу на выборах.

9 сентября жена бывшего премьера Непала во время протестов была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами и скончалась от полученных травм.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
