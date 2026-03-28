Арестован бывший премьер-министр Непала
Вместе с ним задержан экс-министр внутренних дел Рамеш Лехак.
Их арестовали на следующий день после приведения к присяге нового премьера – Балендра Шах, а также после рекомендации следственной комиссии, которая на прошлой неделе призвала привлечь обоих к ответственности за халатность, пишет CNN 28 марта 2026 года.
По данным комиссии, власти не предотвратили многочасовую стрельбу в первый день протестов, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек. Всего за два дня беспорядков жертвами стали 76 человек – после этого Оли подал в отставку.
Пресс-секретарь полиции Ом Адхикари сообщил, что Оли и Лехак находятся под стражей в полицейском участке Катманду и будут доставлены в суд в воскресенье – это рабочий день в Непале.
По словам очевидцев, 74-летнего Оли, ранее перенесшего две пересадки почки, позже перевели из участка в больницу.
Адвокат экс-премьера Тикарам Бхаттарай назвал арест необоснованным. По его словам, у следствия не было оснований задерживать Оли, поскольку он не собирался скрываться и был готов сотрудничать.
Связаться с Лехаком и его защитой для комментариев не удалось.
Отмечается, что общественное возмущение после разгона протестов сыграло на руку партии Шаха "Растрия Сватантра", которая одержала уверенную победу на выборах.
9 сентября жена бывшего премьера Непала во время протестов была госпитализирована в критическом состоянии с ожогами и скончалась от полученных травм.