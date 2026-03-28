24 года без вести: найденная американка встретилась с дочерью у суда

В США женщина, пропавшая более двух десятилетий назад, нашлась живой. Ее дочь, которая искала мать с подросткового возраста, заявила, что простила ее после встречи у здания суда, сообщает Zakon.kz.

Жительница штата Северная Каролина воссоединилась с матерью, которая числилась пропавшей без вести 24 года. Женщину нашли живой и невредимой, пишет The Guardian.

Дочь пропавшей, Аманда Смит, заявила, что не держит обиды на мать – Мишель Хандли Смит.

"Я знаю, что не все так однозначно – есть целая серая зона, – сказала она после встречи у здания суда. – Понимаете, жизнь слишком коротка, чтобы держать на нее обиду только потому, что она моя мама".

История получила широкий резонанс после того, как офис шерифа округа Рокингам сообщил о находке женщины. Она исчезла в декабре 2001 года – тогда ее муж рассказал, что она ушла за покупками и не вернулась. Поиски продолжались годами с участием различных правоохранительных органов, но результата не давали.

19 февраля следователи получили информацию о ее возможном местонахождении. Вскоре женщину нашли в другом населенном пункте штата. По словам шерифа Сэм Пейдж, она объяснила исчезновение "семейными проблемами" и не хотела раскрывать, где находится.

Прокуратура отказалась предъявлять ей обвинения, связанные с исчезновением. Однако позже женщину задержали по старому ордеру – за неявку в суд по делу о предполагаемом вождении в нетрезвом виде в 2001 году.

На судебное заседание пришла и Аманда, которой было 14 лет, когда мать пропала. У здания суда они обнялись на глазах журналистов.

Позже она отметила, что другие члены семьи по-разному относятся к ситуации и сами решают, поддерживать ли отношения.

Отвечая на вопрос журналистов, простила ли она мать, Аманда сказала:

"Да, да, я понимаю. Все мы через что-то проходим. Я понимаю. В жизни всякое случается, и все мы через что-то проходим".

