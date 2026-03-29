Мир

Мадуро из-под стражи в США обратился к сторонникам

Николас Мадуро и Силия Флорес, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 11:54
Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, и его супруга Силия Флорес опубликовали обращение, поблагодарив сторонников за поддержку и призвав к миру и диалогу, сообщает Zakon.kz.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес выступили с обращением к гражданам Венесуэлы и "людям доброй воли по всему миру". Соответствующий пост появился в Instagram бывшего президента Венесуэлы, находящегося под стражей в США.

"Мы получили ваши сообщения, послания, электронные письма, письма и молитвы. Каждое слово любви, каждый жест привязанности, каждое выражение поддержки наполняют наши души и укрепляют нас духовно. Мы здоровы, непоколебимы, спокойны и постоянно молимся", – написала чета Мадуро.

По их словам, поддержка людей "становится моральной силой, внутренней стойкостью и приверженностью высшим жизненным ценностям".

В обращении содержится призыв:

"Сегодня, как никогда, мы призываем к продолжению усилий по укреплению мира в стране, национального единства, примирения, прощения и объединения всех. Пусть никто не собьется с пути диалога, сосуществования и уважения, ибо это путь нашей нации, путь добра".

Также в тексте приведена цитата из Евангелия от Луки: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворится вам".

В завершение они заявили:

"От всего сердца благодарим вас за ваши послания, письма, молитвы и безмерную любовь".

Ранее завершилось судебное заседание по делу о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
