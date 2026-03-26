Мадуро снова в суде США: слушание прошло, интрига сохраняется

Завершилось судебное заседание по делу о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в США, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в ходе заседания в Нью-Йорке дата начала основного процесса так и не была назначена.

Судья Элвин Хеллерстайн, ведущий дело, не стал назначать дату начала разбирательства, объяснив это тем, что определит сроки рассмотрения дела в будущем, когда сочтет это подходящим.

При этом адвокаты Мадуро и Флорес настаивают на закрытии дела, утверждая, что американское правительство блокирует оплату их услуг из-за санкций, введенных против Венесуэлы.

Также издание отмечает, что на слушании дела Мадуро без наручников, выглядел спокойным и сдержанным. Одет он был, как и его жена, в тюремную одежду

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.