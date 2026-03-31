Пассажиры известной авиакомпании при взлете увидели в иллюминаторы горящий двигатель

29 марта вечером в аэропорту Гуарульюс в бразильском Сан-Паулу во время взлета загорелся двигатель самолета авиакомпании Delta Air Lines. После взрыва самолет, направлявшийся в Атланта (США), совершил вынужденную посадку, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN Brasil, по данным авиакомпании Delta Air Lines, рейс DL104 выполнялся на самолете Airbus A330-323. Самолет вылетел из Гуарульюса в 22:49 и вскоре вернулся в аэропорт, где его встретили сотрудники службы спасения и пожаротушения на борту (ARFF).

По данным авиакомпании, пассажиров затем доставили автобусом в терминал. Государственная гражданская оборона и аэропорт Гуарульюс также подтвердили, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Aviação Guarulhos, видно, что вскоре после взлета левый двигатель самолета загорелся. Взрыв привел к тому, что горящие обломки упали на траву аэропорта, вызвав пожар.

На аудиозаписи слышно, как диспетчерская вышка предупреждает пилотов о наличии "пожара на крыле". После возвращения самолета в аэропорт диспетчеры дали пилотам указание остановиться на взлетно-посадочной полосе и ожидать помощи от находящихся на месте бригад.

На своем веб-сайте авиакомпания Delta Air Lines сообщает об отмене рейса.

Согласно информации из аэропорта Гуарульюс, в результате инцидента 14 рейсов были перенаправлены, а 28 отменены, включая прибывающие и отправляющиеся.

