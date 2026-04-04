Мир

Скандальный тренд: обеспеченные мамы Лондона увлеклись шоколадом с секретом

Мамы Кенсингтона нашли необычный способ справляться со стрессом, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 00:49 Фото: freepik
Жительница Лондона рассказала о неожиданном тренде среди обеспеченных мам из района Кенсингтон, сообщает Zakon.kz.

Изданию Daily Mail она рассказала, что женщины регулярно употребляют шоколад с микродозами псилоцибина – в том числе на встречах с детьми и семейных мероприятиях.

"Если зайти в любой магазин здорового питания, можно увидеть, как растет популярность грибов: ежовик гребенчатый, рейши, чага, кордицепс, шиитаке – все обещают пользу для кожи, волос и сна. Но те мамы говорили не о пищевых добавках из магазина. Они предпочитают псилоцибин – в микродозах, как альтернативный способ "оздоровления", - заявила автор материала.

По словам мам, это помогает им расслабиться, улучшает настроение и концентрацию без сильного психоактивного эффекта.

Несмотря на растущую популярность, в Великобритании псилоцибин остается запрещенным веществом.

"Я спросила, где она его купила, но она, как и парикмахер, лишь улыбнулась и сменила тему. У меня и так богатое воображение, поэтому я отказалась. Но я понимаю, что для некоторых это способ справиться с рутиной: стирка, покупки, занятия детей, готовка, семья. И пусть я не часть их "грибного клуба", мне достаточно того, что я могу наблюдать за этой новой тайной, которая захватила весь королевский район", – рассказала британка.

Псилоцибин – это галлюциногенное психоактивное вещество, содержащееся в "магических" грибах (более 180 видов рода Psilocybe и др.). Является производным триптамина, при приеме превращается в организме в псилоцин, оказывая мощное воздействие на серотониновые рецепторы мозга, вызывая измененные состояния сознания, галлюцинации и глубокие искажения восприятия.

Ранее сообщалось, что наркосеть с участием многодетных матерей раскрыли в Актобе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Казахстанка родила тройню и стала мамой 11 детей
В США девушка умерла из-за тренда в соцсетях
56-летняя Валерия показала маму и раскрыла секрет ее долголетия
