Паводки пробудили в России опасный вирус: идет вакцинация

Спустя неделю после разрушительных ливней, превративших улицы городов Дагестана (Российская Федерация) в бурные реки, эпидемиологи обеспокоены. В подтопленных районах началась экстренная иммунизация против вирусного гепатита А, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения", – говорится в публикации.

Среди приоритетных групп для иммунизации – работники организаций общественного питания и торговли продуктами, сотрудники пищеблоков дошкольных, социальных, образовательных и медицинских учреждений, работники, обслуживающие канализационные сети, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторые другие группы, а также люди в пунктах временного размещения.

В конце марта в Дагестане прошли мощные ливни, реки вышли из берегов. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

