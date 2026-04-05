Трехнедельного детеныша пумы спасли в горах США

Биологи в Калифорнии спасли трехнедельного детеныша пумы, которого несколько дней находили одного в горах Санта-Моника, сообщает Zakon.kz.

Он оставался без матери и издавал тихие звуки, похожие на мурлыканье и писк. Специалисты Службы национальных парков несколько раз возвращались к месту и предположили, что самка могла перенести выводок в другое логово, оставив одного из котят. К тому моменту детеныш ослаб и начал терять вес, пишет The Guardian.

После консультации с профильным ведомством его доставили в зоопарк Окленда. Там сообщили, что котенок, получивший кличку Багровый, поступил истощенным и не мог стоять. По словам директора зоопарка Ника Дехеджиа, он был "чрезвычайно крошечным" и помещался на ладони.

Причина, по которой мать его оставила, неизвестна. В зоопарке допускают, что это могло быть связано с врожденной аномалией – у детеныша отсутствуют пальцы на лапах.

Сейчас Багровый находится в интенсивной терапии, его кормят каждые три часа. Это уже 33-я пума, спасенная зоопарком. Там также содержится еще один детеныш – трехмесячная пума Кловер.

Фото: зоопарк Окленда