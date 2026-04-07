Стихия века в Дагестане: мощнейшее наводнение смыло улицы городов

В конце марта 2026 года Дагестан оказался под ударом масштабного наводнения, вызванного аномально сильными ливневыми осадками – рекордными для региона за 107 лет наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Так, сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и проливные дожди обрушились на республику в выходные, 28-29 марта. Наибольший удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.

Дагестан уходит под воду



В Махачкале улицы превратились в озера, уровень воды достиг 1,5 метра, подтопило около 20 частных домов. Спасатели эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Электричество пропало у 60 тысяч жителей. pic.twitter.com/CI1zBdMgeq — Дуся Нюшина (@DNusina) March 28, 2026

Наводнение на Северном Кавказе. В Дагестане затопило дома и дороги. Десять тысяч человек остались без света. Жители спасают животных pic.twitter.com/wjI6qnj8ud — Медиазона (@mediazzzona) March 31, 2026

Улицы городов быстро превратились в реки, а уровень воды местами достигал полутора метров.

Уже 5 апреля на Дагестан обрушилась новая волна ливневых осадков, спровоцировав повторные подтопления.

В этот же день, по данным издания РБК Life, в Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище.

7 апреля глава республики Сергей Меликов заявил, что в результате наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек.

Разбушевавшаяся стихия не собирается успокаиваться. По прогнозу, дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков.

21 марта мы также рассказывали, что на Гавайях грязные паводковые воды после сильных дождей затопили улицы, снесли дома с фундаментов, поглотили автомобили и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома.