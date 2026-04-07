+23°
$
466.33
538.47
5.9
Происшествия

Стихия века в Дагестане: мощнейшее наводнение смыло улицы городов

спасатели, лодка, наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:20 Фото: Telegram/mchsdagestan
В конце марта 2026 года Дагестан оказался под ударом масштабного наводнения, вызванного аномально сильными ливневыми осадками – рекордными для региона за 107 лет наблюдений, сообщает Zakon.kz.

Так, сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду и проливные дожди обрушились на республику в выходные, 28-29 марта. Наибольший удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.

Улицы городов быстро превратились в реки, а уровень воды местами достигал полутора метров.

Уже 5 апреля на Дагестан обрушилась новая волна ливневых осадков, спровоцировав повторные подтопления.

Фото: Telegram/mchsdagestan

В этот же день, по данным издания РБК Life, в Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище.

7 апреля глава республики Сергей Меликов заявил, что в результате наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек.

Фото: Telegram/mchsdagestan

Разбушевавшаяся стихия не собирается успокаиваться. По прогнозу, дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков.

21 марта мы также рассказывали, что на Гавайях грязные паводковые воды после сильных дождей затопили улицы, снесли дома с фундаментов, поглотили автомобили и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Наводнение смыло автомобиль с моста в США: погибли два человека
