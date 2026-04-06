5-летний мальчик вспомнил, кем был в прошлой жизни, и этому нашли подтверждение

Мальчик из Огайо рассказал о том, что помнит, кем был в прошлой жизни. И его история нашла реальное подтверждение, сообщает Zakon.kz.

Эта история началась в 2015 году, когда обнародовали информацию о том, что 5-летний Люк Рюльман описывает, по его словам, воспоминания о своей прошлой жизни, где он был женщиной, погибшей в пожаре.

Люк впервые заговорил о "Пэм", когда ему было около двух лет. Мать мальчика Эрика Рюльман рассказывает, что это имя постоянно всплывало в разговорах, несмотря на то, что в семье не было никого с таким именем. Сначала она подумала, что это просто фантазия ребенка. Но ее мнение изменилось, когда она прямо спросила его, кто такая Пэм, пишет Times of India.

"Ну, раньше я был ей, но умер и попал на небеса. Я увидел Бога, а потом Бог низверг меня обратно, и я стал младенцем, и ты назвала меня Люком", – ответил мальчик.

Эрика в последующих интервью рассказывала, что их сбивал с толку тот факт, что семья не была религиозной и никогда не обсуждала с детьми рай, Бога или реинкарнацию.

По мере взросления Люк продолжал описывать аспекты своей предполагаемой прошлой жизни. Он говорил, что был женщиной, часто упоминая о черных волосах и серьгах. Он также рассказал о поездке на поезде в Чикаго – месте, где его семья, проживавшая в Цинциннати, никогда не была.

Когда мать спросила, как умерла Пэм, Люк ответил: "Это был пожар". И сделал движение рукой, как будто прыгал со здания. Повторяющиеся конкретные детали побудили мать Люка выяснить, не происходил ли подобный инцидент на самом деле.

Поиски Эрики привели ее к сообщениям о пожаре в отеле "Пакстон" в Чикаго в 1993 году, в результате которого погибли 19 человек. Среди жертв была Памела Робинсон, 30-летняя женщина, погибшая при прыжке из окна во время пожара.

Позже Эрика раздобыла фотографию Памелы Робинсон и незаметно положила ее среди других бумаг. По ее словам, Люк сам нашел изображение и узнал ее.

Семья Люка появилась в телевизионной программе "Призрак внутри моего ребенка", где продюсеры провели контролируемый эксперимент. Люку показали целую страницу фотографий разных чернокожих женщин, включая Памелу Робинсон, и попросили опознать ее. Он без колебаний указал на правильное изображение и сказал: "Я помню, когда был сделан этот снимок".

Эрика также связалась с семьей Памелы Робинсон, чтобы узнать больше о ее жизни, и потом рассказала, что обнаружила сходства между своим сыном и этой женщиной, в том числе общий интерес к певцу Стиви Уандеру и игре на клавишных инструментах.

Ранее тоже были задокументированы и изучены случаи, когда маленькие дети описывали то, что, по их утверждению, являлось их прошлыми жизнями. Медицинский директор Клиники детской и семейной психиатрии и доцент кафедры психиатрии и нейроповеденческих наук Медицинской школы Университета Вирджинии Джим Такер в своей книге "Возвращение к жизни " собрал рассказы детей, подробно описывающих свои прошлые личности. Среди них – 5-летний Райан, описывающий жизнь в Голливуде, 3-летний вундеркинд в гольфе, который считал себя реинкарнацией гольфиста 1930-х годов Бобби Джонса, а также 2-летний ребенок, чье посещение музея авиации вызвало у него воспоминания, связанные с битвой за Иводзиму. Исследователи отмечают, что подобные рассказы часто появляются в очень юном возрасте и, как правило, со временем исчезают.

Похоже, эта закономерность подтвердилась и в случае с Люком. По словам его матери, упоминания о Пэм постепенно прекратились по мере его взросления, а подробные воспоминания, которые он когда-то описывал, постепенно исчезли.

47-летняя жительница США ранее пережила 20-минутную клиническую смерть и описала, что чувствовала в тот момент.