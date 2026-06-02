Мальчика нашли мертвым во дворе в Мангистауской области

Полиция расследует гибель 12-летнего мальчика в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Жители Мунайлинского района Мангистауской области обнаружили школьника с признаками удушения. Несчастный случай произошел во дворе одного из частных домов.

"Его увидел другой ребенок и сначала подумал, что тот просто играет на качелях. Когда он подошел ближе и присмотрелся, лицо мальчика было посиневшим, а изо рта шла белая пена. Тогда он позвал родителей, и они вызвали полицию и скорую помощь. Причина случившегося до сих пор точно неизвестна", – сообщил изданию Lada.kz свидетель трагедии.

Смерть ребенка подтвердили сотрудники областной станции скорой помощи. По данным медиков, вызов на место происшествия был зарегистрирован 1 июня. Врачи констатировали смерть несовершеннолетнего 2014 года рождения.

В Департаменте полиции региона также прокомментировали произошедшее.

"1 июня в полицию поступило сообщение о смерти ребенка в одном из домов села Атамекен Мунайлинского района. По предварительным данным, 12-летний мальчик, играя во дворе на самодельных качелях, в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в ДП Мангистауской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в полиции.

26 мая стало известно, что в центре Астаны погиб ребенок. Водитель грузового автомобиля марки Mercedes, следуя по проспекту Тәуелсіздік, при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.