#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Мальчика нашли мертвым во дворе в Мангистауской области

трагедия на детской площадке, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 19:52 Фото: pixabay
Полиция расследует гибель 12-летнего мальчика в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Жители Мунайлинского района Мангистауской области обнаружили школьника с признаками удушения. Несчастный случай произошел во дворе одного из частных домов.

"Его увидел другой ребенок и сначала подумал, что тот просто играет на качелях. Когда он подошел ближе и присмотрелся, лицо мальчика было посиневшим, а изо рта шла белая пена. Тогда он позвал родителей, и они вызвали полицию и скорую помощь. Причина случившегося до сих пор точно неизвестна", – сообщил изданию Lada.kz свидетель трагедии.

Смерть ребенка подтвердили сотрудники областной станции скорой помощи. По данным медиков, вызов на место происшествия был зарегистрирован 1 июня. Врачи констатировали смерть несовершеннолетнего 2014 года рождения.

В Департаменте полиции региона также прокомментировали произошедшее.

"1 июня в полицию поступило сообщение о смерти ребенка в одном из домов села Атамекен Мунайлинского района. По предварительным данным, 12-летний мальчик, играя во дворе на самодельных качелях, в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в ДП Мангистауской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в полиции.

26 мая стало известно, что в центре Астаны погиб ребенок. Водитель грузового автомобиля марки Mercedes, следуя по проспекту Тәуелсіздік, при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области
08:35, 27 декабря 2023
30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
16:27, 25 ноября 2025
Известный в соцсетях видеограф задержан по подозрению в насилии над мальчиком
подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области
23:01, 10 ноября 2025
Подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области после инцидента с автомобилем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
20:39, Сегодня
Александр Зверев стал первым полуфиналистом "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: UWW
20:17, Сегодня
Ради битвы с Сидаковым: Мурат Джакупов одержал победу на претендентском турнире
Фото: UFC
19:56, Сегодня
Царукян ответил, может ли Чимаев остаться в среднем весе UFC
Фото: КФФ
19:18, Сегодня
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: