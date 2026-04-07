Билл Гейтс и тайны Эпштейна: показания на фоне слухов о чудесном выживании

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс даст показания в Комитете по надзору Палаты представителей США в рамках расследования, связанного с Джеффри Эпштейном. Допрос в формате зафиксированного интервью назначен на 10 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, представитель Гейтса заявил, что предприниматель "готов ответить на все вопросы комитета и содействовать расследованию", подчеркнув, что он никогда не участвовал в незаконной деятельности Эпштейна.

Конгрессмен от Кентукки Джеймс Комер, председатель комитета, направил Гейтсу официальный запрос 3 марта, отметив, что имеющиеся у него документы и материалы Министерства юстиции могут помочь следствию.

Ранее Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном, с которым общался с 2011 по 2014 год. Переписка показывает, что Эпштейн пытался привлечь Гейтса к инвестиционным проектам, включая благотворительный фонд с налоговыми льготами, который так и не был реализован.

Гейтс стал последним из ряда известных и влиятельных фигур, дававших показания комитету. Среди предыдущих участников – бывшие президент США Билл Клинтон и госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Лес Векснер и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в такую деятельность. В конце июля американские власти пришли к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Ранее появилась информация о том, что Эпштейн до сих пор жив.