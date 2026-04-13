Серия землетрясений произошла в Каспийском море

Каспийское море продолжает трясти – за 12 апреля 2026 года там произошло три землетрясения, сообщает Zakon.kz.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, время регистрации землетрясений – 12 апреля 00:47, 22:46, 23:45. Магнитуда составила 3,2 и 4,6. Глубина – 74, 18 и 32 км.

Информации об ощутимости нет.

Это не первое землетрясение в Каспии за последнее время. Казахстанские сейсмологи зарегистрировали там землетрясение 8 апреля и 11 апреля.