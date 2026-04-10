#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
473.13
554.08
6.13
Мир

Женщина случайно спасла жестокого убийцу и позволила ему уйти

Фото: freepik, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 01:49
Жительница Флориды спасла тонущего мужчину на побережье, не подозревая, что помогает разыскиваемому двойному убийце. Лишь после того, как спасенный скрылся в неизвестном направлении, женщина узнала от полиции шокирующие подробности о его прошлом, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание WPBF 25 News, женщина рассказала, что услышала крики о помощи, когда гуляла по пляжу. Вдруг она увидела в воде мужчину.

Она тут же бросилась в море и приказала ему лечь на спину и расслабиться, чтобы волны вынесли его на берег. Мужчина повторял, что он устал, но Белинда не переставала поддерживать его.

Оказавшись на берегу, мужчина сказал, что очень истощен и планирует взять длительный отпуск. Не зная о его преступном прошлом, Белинда позволила ему уйти. Позднее она узнала от полиции, что спасла 64-летнего Джесси Скотта Эллиса. Его подозревают в расправе над двумя людьми.

Эллис больше десяти лет состоял в браке со Стейси Мэйсон, но несколько месяцев назад перестал с ней жить. Пара находилась в процессе развода. 7 марта Мэйсон нашли мертвой на парковке у библиотеки. Рядом с ней со смертельным огнестрельными ранениями лежал Дэнни Ули.

Предполагается, что Мэйсон и Ули состояли в романтических отношениях. Это, скорее всего, и стало причиной, по которой Эллис расправился с ними. Белинда призналась, что вряд ли бы бросила Эллиса, даже если бы знала об этом.

"Я не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах", – объяснила она.

Единственное, что изменила бы женщина, вызвала бы 911. Эллис сбежал. Его все еще разыскивают.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадировали на родину гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: