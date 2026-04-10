Женщина случайно спасла жестокого убийцу и позволила ему уйти

Жительница Флориды спасла тонущего мужчину на побережье, не подозревая, что помогает разыскиваемому двойному убийце. Лишь после того, как спасенный скрылся в неизвестном направлении, женщина узнала от полиции шокирующие подробности о его прошлом, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание WPBF 25 News, женщина рассказала, что услышала крики о помощи, когда гуляла по пляжу. Вдруг она увидела в воде мужчину.

Она тут же бросилась в море и приказала ему лечь на спину и расслабиться, чтобы волны вынесли его на берег. Мужчина повторял, что он устал, но Белинда не переставала поддерживать его.

Оказавшись на берегу, мужчина сказал, что очень истощен и планирует взять длительный отпуск. Не зная о его преступном прошлом, Белинда позволила ему уйти. Позднее она узнала от полиции, что спасла 64-летнего Джесси Скотта Эллиса. Его подозревают в расправе над двумя людьми.

Эллис больше десяти лет состоял в браке со Стейси Мэйсон, но несколько месяцев назад перестал с ней жить. Пара находилась в процессе развода. 7 марта Мэйсон нашли мертвой на парковке у библиотеки. Рядом с ней со смертельным огнестрельными ранениями лежал Дэнни Ули.

Предполагается, что Мэйсон и Ули состояли в романтических отношениях. Это, скорее всего, и стало причиной, по которой Эллис расправился с ними. Белинда призналась, что вряд ли бы бросила Эллиса, даже если бы знала об этом.

"Я не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах", – объяснила она.

Единственное, что изменила бы женщина, вызвала бы 911. Эллис сбежал. Его все еще разыскивают.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадировали на родину гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности.