Женщина случайно спасла жестокого убийцу и позволила ему уйти
Как сообщает издание WPBF 25 News, женщина рассказала, что услышала крики о помощи, когда гуляла по пляжу. Вдруг она увидела в воде мужчину.
Она тут же бросилась в море и приказала ему лечь на спину и расслабиться, чтобы волны вынесли его на берег. Мужчина повторял, что он устал, но Белинда не переставала поддерживать его.
Оказавшись на берегу, мужчина сказал, что очень истощен и планирует взять длительный отпуск. Не зная о его преступном прошлом, Белинда позволила ему уйти. Позднее она узнала от полиции, что спасла 64-летнего Джесси Скотта Эллиса. Его подозревают в расправе над двумя людьми.
Эллис больше десяти лет состоял в браке со Стейси Мэйсон, но несколько месяцев назад перестал с ней жить. Пара находилась в процессе развода. 7 марта Мэйсон нашли мертвой на парковке у библиотеки. Рядом с ней со смертельным огнестрельными ранениями лежал Дэнни Ули.
Предполагается, что Мэйсон и Ули состояли в романтических отношениях. Это, скорее всего, и стало причиной, по которой Эллис расправился с ними. Белинда призналась, что вряд ли бы бросила Эллиса, даже если бы знала об этом.
"Я не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах", – объяснила она.
Единственное, что изменила бы женщина, вызвала бы 911. Эллис сбежал. Его все еще разыскивают.
