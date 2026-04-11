Мир

СМИ: США и Иран могут продолжить переговоры в воскресенье

флаги Ирана и США, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 22:20 Фото: freepik
Переговоры между представителями США и Ирана, проходящие в Исламабаде, могут быть продлены еще на один день, передает Zakon.kz.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственного корреспондента.

"Возможна однодневная пролонгация переговоров. Переговоры прошли стадию общих вопросов и по некоторым пунктам перешли к техническим обсуждениям", – говорится в сообщении агентства.

По информации СМИ, в настоящее время "эксперты обеих сторон изучают детали отдельных вопросов".

"Несмотря на то, что переговоры изначально были запланированы как однодневные, существует вероятность, что для продолжения экспертных обсуждений они будут продлены еще на один день. Однако это пока не окончательное решение", – сообщило агентство.

О начале переговоров ранее сообщила Al Jazeera. Обсуждения стартовали после проведения двусторонних встреч каждой стороны с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Американскую делегацию возглавляет Вэнс. Иранскую делегацию численностью более 70 человек возглавляют Мохаммад Багер Галибаф и Аббас Аракчи.

Переговоры начались, несмотря на прежние заявления Тегерана о том, что они не состоятся без гарантий включения Ливана в условия перемирия и снятия санкций США, пишет издание. Неясно, были ли эти вопросы урегулированы до начала обсуждений.

До этого Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране.

Канат Болысбек
