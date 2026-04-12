Мир

Соглашение не достигнуто: переговоры между США и Ираном не дали результатов

фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 09:53 Фото: flickr/White House
Переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане, завершились безрезультатно. Стороны не смогли согласовать условия прекращения конфликта и договоренности по ядерной программе, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после многочасовых консультаций соглашение достигнуто не было. По его словам, Вашингтон представил "окончательное и наилучшее предложение", однако Тегеран отказался его принять.

"Я думаю, это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем плохая новость для Соединенных Штатов Америки. Таким образом, мы возвращаемся к ситуации, когда Соединенным Штатам так и не удалось достичь соглашения", – цитирует Вэнса телеканал CNN.

Он подчеркнул, что США проявили гибкость и действовали "с добрыми намерениями", но прогресса добиться не удалось.

Ключевым разногласием остается ядерная программа: по словам Вэнса, Иран не дал обязательств отказаться от разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе.

"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев к тому, чтобы не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", – заявил он.

В ходе переговоров Вэнс поддерживал постоянную связь с президентом США Дональдом Трампом, а также с ключевыми представителями администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Иранские государственные СМИ, в свою очередь, возложили ответственность за провал переговоров на США, назвав их требования "чрезмерными". По данным агентства Tasnim News Agency, Тегеран пока не планирует новый раунд переговоров.

Отсутствие соглашения ставит под вопрос перспективы прекращения огня и усиливает неопределенность вокруг ситуации в Ормузском проливе, через который проходят ключевые поставки энергоносителей.

Ранее Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
