Девочка забеременела и родила от родного деда

В Нигерии 75-летний дедушка регулярно насиловал свою 14-летнюю внучку, в результате чего она забеременела и родила от него ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Nation, девочка по имени Хадиза с двух лет жила в доме своего дедушки по материнской линии Малама Мусы Гадо. Как оказалось, мужчина является главой большой семьи – у него четыре жены и около 40 внуков.

В 2025 году мужчина начал изолировать девочку от остальных родственников, заставляя всегда находиться рядом с ним. После чего последовала волна изнасилований, которые продолжались вплоть до наступления беременности подростка.

На седьмом месяце беременности родственники девушки попытались сделать ей аборт. У школьницы началось сильное кровотечение, но она и ребенок выжили.

"После этого пенсионер попытался обвинить в изнасиловании местного юношу, заявив, что тот якобы является отцом ребенка. Однако Хадиза заявила, что даже не знает этого молодого человека и никогда в жизни его не встречала. Когда и эта попытка провалилась, мужчина дал взятку местным чиновникам, чтобы замять дело", – говорится в сообщении.

В ситуацию вмешалась правозащитная организация. Тест ДНК доказал, что педофил действительно является биологическим отцом малыша.

Мужчину арестовали. Расследование продолжается.

