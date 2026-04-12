#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
473.13
554.08
6.13
Мир

Девочка забеременела и родила от родного деда

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 01:14 Фото: unsplash
В Нигерии 75-летний дедушка регулярно насиловал свою 14-летнюю внучку, в результате чего она забеременела и родила от него ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Nation, девочка по имени Хадиза с двух лет жила в доме своего дедушки по материнской линии Малама Мусы Гадо. Как оказалось, мужчина является главой большой семьи – у него четыре жены и около 40 внуков.

В 2025 году мужчина начал изолировать девочку от остальных родственников, заставляя всегда находиться рядом с ним. После чего последовала волна изнасилований, которые продолжались вплоть до наступления беременности подростка.

На седьмом месяце беременности родственники девушки попытались сделать ей аборт. У школьницы началось сильное кровотечение, но она и ребенок выжили.

"После этого пенсионер попытался обвинить в изнасиловании местного юношу, заявив, что тот якобы является отцом ребенка. Однако Хадиза заявила, что даже не знает этого молодого человека и никогда в жизни его не встречала. Когда и эта попытка провалилась, мужчина дал взятку местным чиновникам, чтобы замять дело", – говорится в сообщении.

В ситуацию вмешалась правозащитная организация. Тест ДНК доказал, что педофил действительно является биологическим отцом малыша.

Мужчину арестовали. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Сосед семьи услышал шум из припаркованного во дворе дома транспортного средства и вызвал правоохранителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: