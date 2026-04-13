#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
473.13
554.08
6.13
Мир

Куда переезжают богачи из Дубая

Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 08:54 Фото: pixabay
Стало известно, где на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ищут убежище богатые клиенты из Дубая, сообщает Zakon.kz.

В Financial Times рассказали, куда направляются состоятельные клиенты банков и экспаты из стран Персидского залива, включая Дубай. Так, по данным издания, они все чаще рассматривают переезд в кантон Цуг в Швейцарии.

"Интерес к региону резко вырос среди клиентов, работающих в сырьевой торговле и финансовом секторе. Многие из них ищут стабильную европейскую базу для ведения бизнеса и хранения активов", – говорится в публикации.

Среди переезжающих – состоятельные частные лица, семейные офисы и компании. Цуг, где проживает около 135 тыс. человек, привлекает их:

  • политической стабильностью;
  • развитой финансовой инфраструктурой;
  • благоприятным налоговым режимом.

Поводом для такого тренда стало усиление геополитической напряженности в регионе Персидского залива, что заставляет инвесторов диверсифицировать риски и рассматривать альтернативные юрисдикции.

"При этом речь не идет о массовом оттоке. Скорее о росте интереса и отдельных переездах среди состоятельных клиентов", – уточняет Financial Times.

12 апреля оппозиция выиграла выборы в Венгрии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Светлана Лобода провела ночь в подземном паркинге из-за ракетных атак в Дубае
21:38, 01 марта 2026
Светлана Лобода провела ночь в подземном паркинге из-за ракетных атак в Дубае
Курс доллара продолжает расти из-за ситуации на Ближнем Востоке
14:51, 03 октября 2024
Курс доллара продолжает расти из-за ситуации на Ближнем Востоке
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
15:38, 02 октября 2024
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
08:59, Сегодня
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
08:41, Сегодня
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
08:22, Сегодня
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
08:08, Сегодня
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
