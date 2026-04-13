Куда переезжают богачи из Дубая

Стало известно, где на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ищут убежище богатые клиенты из Дубая, сообщает Zakon.kz.

В Financial Times рассказали, куда направляются состоятельные клиенты банков и экспаты из стран Персидского залива, включая Дубай. Так, по данным издания, они все чаще рассматривают переезд в кантон Цуг в Швейцарии.

"Интерес к региону резко вырос среди клиентов, работающих в сырьевой торговле и финансовом секторе. Многие из них ищут стабильную европейскую базу для ведения бизнеса и хранения активов", – говорится в публикации.

Среди переезжающих – состоятельные частные лица, семейные офисы и компании. Цуг, где проживает около 135 тыс. человек, привлекает их:

политической стабильностью;

развитой финансовой инфраструктурой;

благоприятным налоговым режимом.

In search of a haven from conflict in the Gulf, Dubai’s expatriates are homing in on a picturesque Swiss canton of just 135,000 people better known for commodity traders and cryptocurrency firms https://t.co/HYw1hHwWsw pic.twitter.com/o9XKO67DvB — Financial Times (@FT) April 12, 2026

Поводом для такого тренда стало усиление геополитической напряженности в регионе Персидского залива, что заставляет инвесторов диверсифицировать риски и рассматривать альтернативные юрисдикции.

"При этом речь не идет о массовом оттоке. Скорее о росте интереса и отдельных переездах среди состоятельных клиентов", – уточняет Financial Times.

