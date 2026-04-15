Японские умные туалеты пострадали из-за ситуации в Иране

Японская компания TOTO Ltd. временно приостановила прием новых заказов на готовые (модульные) санузлы из-за перебоев с поставками сырья на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times, 13 апреля компания уведомила деловых партнеров о решении. Ограничение распространяется на сборные ванные комнаты, используемые в жилых домах.

В компании заявили, что поставки сырья "стали крайне нестабильными" из-за ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что в Ормузском проливе застряли материалы, из которых делаются пол и потолок. По данным Японской ассоциации нефтехимической промышленности, Япония примерно на 40 процентов зависит от импорта сырья с Ближнего Востока.

Japanese toilet maker Toto halts bathroom orders after Iran war upends supply chain https://t.co/Kk3ghHacLC — The Straits Times (@straits_times) April 13, 2026

На этом фоне Toto пока не называет сроки возобновления приема заказов.

"Решение носит временный характер и связано с продолжающимися сбоями в глобальных цепочках поставок, вызванными конфликтом в регионе", – говорится в публикации.

После этой новости акции Toto упали на целых 8,8 процента. Оно стало рекордным с октября 2024 года.

Также на фоне ситуации в Иране мировые цены на фисташки выросли до максимального уровня за последние восемь лет.