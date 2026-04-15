Мир

Японские умные туалеты пострадали из-за ситуации в Иране

Японская компания ТОТО, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 08:30
Японская компания TOTO Ltd. временно приостановила прием новых заказов на готовые (модульные) санузлы из-за перебоев с поставками сырья на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times, 13 апреля компания уведомила деловых партнеров о решении. Ограничение распространяется на сборные ванные комнаты, используемые в жилых домах.

Фото: Facebook/TOTOEurope

В компании заявили, что поставки сырья "стали крайне нестабильными" из-за ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что в Ормузском проливе застряли материалы, из которых делаются пол и потолок. По данным Японской ассоциации нефтехимической промышленности, Япония примерно на 40 процентов зависит от импорта сырья с Ближнего Востока.

На этом фоне Toto пока не называет сроки возобновления приема заказов.

"Решение носит временный характер и связано с продолжающимися сбоями в глобальных цепочках поставок, вызванными конфликтом в регионе", – говорится в публикации.

После этой новости акции Toto упали на целых 8,8 процента. Оно стало рекордным с октября 2024 года.

Также на фоне ситуации в Иране мировые цены на фисташки выросли до максимального уровня за последние восемь лет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Авиабилеты подорожают из-за конфликта в Иране – эксперт
11:36, 13 марта 2026
Авиабилеты подорожают из-за конфликта в Иране – эксперт
Еще одна казахстанская авиакомпания поменяла маршруты из-за ситуации в Иране
10:28, 15 января 2026
Еще одна казахстанская авиакомпания поменяла маршруты из-за ситуации в Иране
Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа
18:31, 07 апреля 2025
Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа
Ограбленный судьями клуб КПЛ порадовал своих футболистов и тренеров
08:49, Сегодня
Ограбленный судьями клуб КПЛ порадовал своих футболистов и тренеров
Казахстанский хоккеист оказался в шаге от полуфинала плей-офф заокеанской лиги
08:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист оказался в шаге от полуфинала плей-офф заокеанской лиги
"Пришлите мне локацию": Анкалаев обратился к UFC с просьбой организовать ему бой
07:51, Сегодня
"Пришлите мне локацию": Анкалаев обратился к UFC с просьбой организовать ему бой
Александр Усик назвал победителя в возможном поединке Фьюри - Джошуа
07:20, Сегодня
Александр Усик назвал победителя в возможном поединке Фьюри - Джошуа
