16 человек погибли при подрыве поезда в Пакистане

В пакистанском городе Кветта в результате взрыва на железнодорожных путях погибли не менее 16 человек, еще несколько получили ранения. Инцидент произошел в момент прохождения пассажирского поезда, следовавшего в районы празднования Ид, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, взрыв произошел в момент, когда через участок проходил пассажирский поезд. Пассажиры направлялись к своим семьям, чтобы отметить праздник Ид.

Тела погибших и раненых перевозят в гражданскую больницу.

В результате взрыва были повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль железнодорожных путей, пишет APP.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, оцепили всю территорию и начали расследование.

