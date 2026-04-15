Почему ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин

Оказывается, ожирение по-разному сказывается на здоровье мужчин и женщин. У одних чаще страдают сердце и обмен веществ, у других растут показатели холестерина и воспаления. К такому выводу пришли специалисты, изучившие данные более 1100 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Ученые установили, что у мужчин при ожирении чаще накапливается висцеральный жир, который окружает внутренние органы и связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых и обменных нарушений, сообщает European Association for the Study of Obesity.

"У женщин, напротив, чаще выявлялись повышенный общий и "плохой" холестерин, а также признаки воспалительных процессов в организме. Это может увеличивать риск развития диабета и заболеваний сердца", – пишет издание.

Авторы работы отмечают, что различия могут быть связаны с действием гормонов, которые влияют на распределение жировой ткани и обменные процессы.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, почему многим людям не удается сбросить лишний вес.