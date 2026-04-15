Мир

В США арестовали хирурга, удалившего пациенту не тот орган

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 23:24 Фото: Zakon.kz
В штате Флорида задержали хирурга, которого обвиняют в смерти пациента. По данным следствия, в августе 2024 года врач Томас Шакновски проводил операцию 70-летнему Уильяму Брайану. Вместо удаления больной селезенки он по ошибке извлек здоровую печень, сообщает Zakon.kz.

Во время хирургического вмешательства у пациента началось сильное кровотечение, спасти мужчину не удалось. Позже удаленный орган был отправлен в лабораторию на исследование, сообщает New York Post.

"Как выяснилось позже, это был не первый подобный случай в практике медика. Ранее ему уже ставили в вину серьезные ошибки во время операций. В одном эпизоде он удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника, в другом провел пациентке не назначенную процедуру, которая завершилась летальным исходом", – пишет здание.

После жалоб коллег врача временно лишили лицензии. Сейчас он арестован и проходит по делу о непредумышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что государственные и частные медицинские организации проверили прокуроры в Туркестанской области и выявили факты незаконного получения и траты средств в системе обязательного социального медицинского страхования.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
