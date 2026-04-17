Грузия вводит визу для удаленщиков

Парламент Грузии одобрил поправки в законодательство, вводящие новую категорию временной визы C5 для иностранцев, работающих удаленно на зарубежные компании, сообщает Zakon.kz.

Парламент в первом чтении единогласно, 81 голосом, поддержал законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, передает пресс-служба парламента Грузии.

"В результате геополитической конкуренции миграционные потоки значительно изменились. В частности, на фоне событий на Ближнем Востоке возникли новые миграционные тенденции. Грузия имеет возможность привлечь высокооплачиваемых удаленных работников благодаря привлекательному визовому режиму", – заявил председатель Комитета по интеграции ЕС Леван Махашвили.

В целом виза рассчитана на иностранцев из так называемых "безопасных стран", которые въезжают в страну с туристической целью и работают только на зарубежную компанию или другого нерезидента вне грузинского рынка. Их часто называют "цифровые кочевники". Это люди, которые работают удаленно с использованием цифровых технологий и постоянно путешествуют из одной страны в другую.

Виза C5 будет многократной и сможет выдаваться на срок до пяти лет, а находиться в Грузии по ней можно будет до 12 месяцев. Стоимость оформления от 20 до 500 долларов США.

В США депутаты Сената отклонили резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа по применению военной силы против Ирана. Инициативу поддержали 47 сенаторов, против выступили 52.