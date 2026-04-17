Закроют ли Ормузский пролив: заявление Тегерана усилило напряженность

Иран заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческого судоходства в период прекращения огня между Израилем и Ливаном, но страна готова снова его закрыть, сообщает Zakon.kz.

По информации CNBC, об этом заявил министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи.

"В соответствии с прекращением огня в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период перемирия", – заявил министр.

Однако, по его словам, суда должны следовать по "координированному маршруту", который будет определен морскими властями Ирана. При этом остается неясным, будет ли Тегеран взимать плату за проход через пролив.

Кроме того, иранские политики обратились к США с предупреждением.

"Если морская блокада продолжится, то это будет считаться нарушением режима прекращения огня (между Ираном и США), транзит через Ормузский пролив будет закрыт", – заявили в Совбезе республики.

Израиль и Ливан в четверг договорились о 10-дневном прекращении огня, начиная с 17:00 по восточному времени в тот же день. Военная кампания Израиля в Ливане против "Хезболлы", союзника Ирана, остается одним из ключевых спорных вопросов в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Президент Дональд Трамп в пятницу поблагодарил Иран за открытие пролива в публикации в соцсетях. Однако он заявил, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США сохранится до достижения соглашения с Тегераном.

Ранее сообщалось, что на этом фоне цены на нефть резко начали падать.